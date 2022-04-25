Защитник «Барселоны» Дест пропустит остаток сезона

Защитник «Барселоны» Серджино Дест пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы подколенного сухожилия.

Дест вышел в стартовом составе команды в матче против «Райо Вальекано» (0:1), но плохо начал игру, так как позволил Альваро Гарсии открыть счет уже на седьмой минуте, с таким счетом матч и завершился. Это стало третьим поражением подряд для подопечных Хави Эрнандеса на своем поле.

21-летний игрок был заменен в перерыве из-за полученной травмы, сообщает Goal.

«Барселона» занимает второе место в Ла Лиге после 33-го тура, набрав 63 очка.