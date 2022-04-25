Хави: Я должен верить в честность судей

Наставник каталонской команды Хави Эрнандес в разговоре с журналистами высказался по поводу судейства в поединке с «Райо Вальекано».

Хави сказал, что он не знает, стоило ли назначать пенальти в ворота «Райо Вальекано» в концовке матча, но нужно верить в честность судей. Тренер «Барселоны» отметил, что арбитры должны вести себя по-человечески, так что он ждёт от судьи Исидро Диаса де Мера объяснения по поводу трактовки этого эпизода.

Напомним, что в концовке матча защитник «Райо Вальекано» толкнул в спину Гави в своей штрафной площади, но арбитр не назначил пенальти. В итоге каталонцы в родных стенах проиграли со счётом 0:1.