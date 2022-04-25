«Барселона» назвала цену за Френки де Йонга

Голландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг этим летом всё же может покинуть каталонскую команду.

По информации El Chiringuito TV, каталонский клуб готов отпустить голландского футболиста в другую команду за 70 миллионов евро. Напомним, что главным претендентом на де Йонга считается «Манчестер Юнайтед», в котором со следующего сезона будет работать Эрик тен Хаг. Голландский специалист уже работал с полузащитником в «Аяксе».

В этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанской лиге 28 поединков, в которых забил три мяча и сделал три результативные передачи.