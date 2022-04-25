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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» не собирается продавать Френки де Йонга

25 Апреля 2022 • 10:17 Комментировать

Один из руководителей «Барселоны» Йорди Кройфф в разговоре с журналистами заявил, что каталонская команда не собирается продавать голландского полузащитника Френки де Йонга.

Кройфф сказал, что каталонская команда очень ценит голландского футболиста, так что продавать его никто не намерен. Напомним, что до этого об этом же сказал и наставник «Барселоны» Хави. Стоит отметить, что в услугах де Йонга заинтересован «Манчестер Юнайтед», в котором со следующего сезона будет работать голландский тренер Эрик тен Хаг.

В этом сезоне Френки де Йонг провёл в испанском чемпионате 28 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Френки де Йонг Йорди Кройф
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