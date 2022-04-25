«Реал» достиг устного соглашения с Рюдигером

Мадридский «Реал» достиг устного соглашения с защитником «Челси» Антонио Рюдигером, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, контракт ещё не подписан, но «Реал» уже готовится закрывать сделку. С игроком будет подписан долгосрочный контракт. Окончательные детали будут известны в ближайшее время. Рюдигер перейдёт в «Реал» в качестве свободного агента.

В текущем сезоне 29-летний немец провёл за «аристократов» 47 матчей во всех турнирах. В которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Его цена на Transfermarkt составляет €35 млн.