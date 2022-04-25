Экс-судья считает, что «Барселона» должна была бить пенальти в матче с «Райо Вальекано»

Экс-арбитр Альфонсо Перес Бурруль в разговоре с журналистами заявил о том, что «Барселона» должна была получить право на пенальти в матче с «Райо Вальекано».

Экс-судья считает, что в концовке матча молодого полузащитника «сине-гранатовых» Гави откровенно толкнули в спину в чужой штрафной, так что арбитр совершил ошибку, когда не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Райо Вальекано».

Напомним, что в итоге каталонский клуб в родных стенах минимально проиграл «Райо» со счётом 0:1. На данный момент подопечные Хави занимают вторую строчку в испанском чемпионате.