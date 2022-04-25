«Реалу» осталось набрать одно очко для чемпионства

Мадридский «Реал» под руководством Карло Анчелотти очень близок к тому, чтобы досрочно выиграть чемпионский титул в испанском чемпионате.

За пять туров до окончания сезона мадридская команда на 15 очков опережает ближайших преследователей в лице «Барселоны» и «Севильи». «Королевскому клубу» осталось набрать лишь один балл для того, чтобы завоевать чемпионский титул. В следующем туре «Реалу» предстоит сыграть с «Эспаньолом». Встреча состоится 30 апреля.

Напомним, что Карло Анчелотти близок к тому, чтобы выиграть чемпионство в пяти топ-лигах, чего до этого не делал ни один из тренеров.