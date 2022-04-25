Бускетс: «Барселоне» трудно играть дома

Испанский полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался по поводу поражения своей команды в домашнем поединке с «Райо Вальекано».

Бускетс сказал, что каталонской команде очень сложно играть дома, ведь соперники быстро адаптируются и забивают гол, а «сине-гранатовые» начинают буксовать. Полузащитник отметил, что «Барселоне» не хватает эффективности как в атаке, так и в обороне, так что с этим нужно что-то делать.

Напомним, что каталонский клуб под шефством Хави проиграл «Райо Вальекано» со счётом 0:1. Пока «Барселона» идёт на второй строчке в таблице.