«Барселона» впервые в своей истории проиграла 3 домашних матча кряду

Футболисты «Барселоны» под руководством Хави проиграли три домашних поединка кряду по ходу этого сезона.

Каталонская команда на «Камп Ноу» достаточно неожиданно уступила «Райо Вальекано» со счётом 0:1. Это поражение стало третьим подряд для «сине-гранатовых» в родных стенах. До этого подопечные Хави проигрывали «Кадису» и «Айнтрахту» в рамках Лиги Европы. Стоит отметить, что до этого каталонцы никогда в своей истории не проигрывали дома трижды кряду.

Напомним, что на данный момент «Барселона» занимает вторую строчку в таблице испанского чемпионата.