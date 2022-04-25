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Хави – о поражении от «Райо»: «Мы не заслужили этого»

25 Апреля 2022 • 00:43 Комментировать
Барселона
0:1
Райо Вальекано
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал исход матча, в котором его команда сенсационно уступила «Райо Вальекано» на своём поле.

«Мы заслуживали гораздо большего. В первом тайме мы не были собой. После перерыва мы заиграли по-другому, но мяч не шёл в ворота. Ощущения примерно такие же, как после матча с «Кадисом». Я не знаю, какова статистика, но, на мой взгляд, сегодня мы заслужили гораздо большего», – высказался наставник каталонцев после неудачи.

«Барселона» потерпела три поражения кряду на своём поле впервые с 1998 года и лишь во второй раз в своей истории. «Сине-гранатовые» упустили возможность оторваться от «Севильи» – теперь команды делят вторую строчку с 63 набранными очками после 33 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Райо Вальекано
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