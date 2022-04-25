«Барселона» снова провалила матч с «Райо Вальекано»

В перенесённом матче чемпионата Испании «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Уже в дебюте гости нанесли свой единственный удар по воротам за все 90+9 минут, и из-под Серджино Деста Альваро Гарсия отправил мяч в сетку. Каталонцы доминировали на поле, но в створ почти не били, а в самом опасном моменте Гави направил мяч в перекладину. Каркас выручил и другую команду уже перед финальным свистком после удара Пате Сисса.

«Барселона» снова проиграла дома со счетом 0:1, к тому же это второе подряд фиаско в битвах с данным противником.

Команда Хави делит второе место с «Севильей», мадридцы - десятые.

Протокол игры