«Барселона» снова провалила матч с «Райо Вальекано»

В перенесённом матче чемпионата Испании «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Уже в дебюте гости нанесли свой единственный удар по воротам за все 90+9 минут, и из-под Серджино Деста Альваро Гарсия отправил мяч в сетку. Каталонцы доминировали на поле, но в створ почти не били, а в самом опасном моменте Гави направил мяч в перекладину. Каркас выручил и другую команду уже перед финальным свистком после удара Пате Сисса.
«Барселона» снова проиграла дома со счетом 0:1, к тому же это второе подряд фиаско в битвах с данным противником.
Команда Хави делит второе место с «Севильей», мадридцы - десятые.
Протокол игры
|7'Гарсия Альваро III (0:1)
Тер Штеген Марк-Андре•Дест Серджино 46' (Ленгле Клеман ( 46') •Араухо Рональд•Гарсия Эрик 71' (Де Йонг Люк ( 71' ) • 81'Альба Жорди•Де Йонг Френки 60' (Депай Мемфис ( 60') •Бускетс Серхио•Гави•Дембеле Усман•Обамеянг Пьер-Эмерик 71' (Траоре Адама ( 71') •Торрес Ферран 60' (Гонсалес Нико ( 60')
Димитриевски Столе•Балью Иван • 69'Мараш Никола•Катена Алехандро•Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар 67' (Трехо Оскар ( 67') •Комесанья Санти 37' 56' (Гвардиола Серхи ( 56') •Паласон Иси • 85'Лопес Унаи•Гарсия Альваро III•Нтекья Ранди 56' (Сисс Пате ( 56')
24 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).