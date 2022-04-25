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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» снова провалила матч с «Райо Вальекано»

25 Апреля 2022 • 00:03 Комментировать (8)
Барселона
0:1
Райо Вальекано
окончен

В перенесённом матче чемпионата Испании «Барселона» принимала «Райо Вальекано». Уже в дебюте гости нанесли свой единственный удар по воротам за все 90+9 минут, и из-под Серджино Деста Альваро Гарсия отправил мяч в сетку. Каталонцы доминировали на поле, но в створ почти не били, а в самом опасном моменте Гави направил мяч в перекладину. Каркас выручил и другую команду уже перед финальным свистком после удара Пате Сисса.

«Барселона» снова проиграла дома со счетом 0:1, к тому же это второе подряд фиаско в битвах с данным противником.

Команда Хави делит второе место с «Севильей», мадридцы - десятые.

Протокол игры

 
Барселона 0:1Райо Вальекано
  7'Гарсия Альваро III (0:1)
Тер Штеген Марк-АндреДест Серджино  46' (Ленгле Клеман (  46') Араухо РональдГарсия Эрик  71' (Де Йонг Люк (  71'   81') Альба ЖордиДе Йонг Френки  60' (Депай Мемфис (  60') Бускетс СерхиоГавиДембеле УсманОбамеянг Пьер-Эмерик  71' (Траоре Адама (  71') Торрес Ферран  60' (Гонсалес Нико (  60')
Запасные: Брайтвайт МартинПуч РикардНето МурараПике ХерардМингеса ОскарАлвес ДаниэлТенас Арнау
Димитриевски СтолеБалью Иван   69'Мараш НиколаКатена АлехандроГарсия Франсиско IIIВалентин Оскар  67' (Трехо Оскар (  67') Комесанья Санти   37'  56' (Гвардиола Серхи (  56') Паласон Иси   85'Лопес УнаиГарсия Альваро IIIНтекья Ранди  56' (Сисс Пате (  56')
Запасные: Силла МамадуБебе ТьягуЭрнандес МариоЗидан ЛюкаКевин РодригесСуарес МариоФалькао Радамель
24 апреля. Стадион "Камп Ноу" (Барселона).

 

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окончен Барселона 0:1 Райо Вальекано 1.30 5.40 10.00
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