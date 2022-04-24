«Райо Вальекано» выиграл первый тайм у «Барселоны», лишь однажды коснувшись мяча в чужой штрафной

В первом тайме матча на «Камп Ноу» против «Барселоны» футболисты «Райо Вальекано» продемонстрировали удивительную эффективность.

Гости ушли на перерыв при счёте 1:0 в свою пользу, нанеся за первую 45-минутку лишь один удар по воротам и совершив лишь одно касание в чужой штрафной площади, информирует Opta. Этих действий хватило, чтобы забить единственный на момент окончания первого тайма гол в матче.

«Барселона» при этом пробила по чужим воротам 8 раз, но в створ попала лишь однажды. По владению мячом тоже уверенное преимущество каталонцев – 67% против 33%.

«Барселона» может впервые за долгие годы потерпеть третье подряд поражение на своём поле, если не переломит ситуацию в матче с «Райо Вальекано».