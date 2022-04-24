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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» выиграл первый тайм у «Барселоны», лишь однажды коснувшись мяча в чужой штрафной

24 Апреля 2022 • 23:15 Комментировать
Барселона
0:1
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.00
2-й тайм

В первом тайме матча на «Камп Ноу» против «Барселоны» футболисты «Райо Вальекано» продемонстрировали удивительную эффективность.

Гости ушли на перерыв при счёте 1:0 в свою пользу, нанеся за первую 45-минутку лишь один удар по воротам и совершив лишь одно касание в чужой штрафной площади, информирует Opta. Этих действий хватило, чтобы забить единственный на момент окончания первого тайма гол в матче.

«Барселона» при этом пробила по чужим воротам 8 раз, но в створ попала лишь однажды. По владению мячом тоже уверенное преимущество каталонцев – 67% против 33%.

«Барселона» может впервые за долгие годы потерпеть третье подряд поражение на своём поле, если не переломит ситуацию в матче с «Райо Вальекано».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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Идет 62 минута Барселона 0:1 Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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