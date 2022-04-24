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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави идёт на повторение печального антирекорда ван Гааля

24 Апреля 2022 • 22:49 Комментировать
Барселона
0:1
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.00
2-й тайм

Каталонская «Барселона» уже дважды подряд проиграла в домашних матчах - сперва это была неудача с «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы, а затем было поражение от «Кадиса» в игре чемпионата Испании. Сейчас «Барселона» проводит очередной домашний матч с «Райо Вальекано» - и после первого тайма проигрывает со счетом 0:1.

Если игра завершится с этим же счетом, то «Барселона» потерпит третье домашнее поражение кряду с учетом всех турниров. И такое случалось в истории «Барселоны» трижды в ее истории - но каждый раз это имело место при Луи ван Гаале, в период с 1997 по 1999 год.  

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Райо Вальекано» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Луи Ван Галь Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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Идет 62 минута Барселона 0:1 Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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