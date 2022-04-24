Хави идёт на повторение печального антирекорда ван Гааля

Каталонская «Барселона» уже дважды подряд проиграла в домашних матчах - сперва это была неудача с «Айнтрахтом» в матче Лиги Европы, а затем было поражение от «Кадиса» в игре чемпионата Испании. Сейчас «Барселона» проводит очередной домашний матч с «Райо Вальекано» - и после первого тайма проигрывает со счетом 0:1.

Если игра завершится с этим же счетом, то «Барселона» потерпит третье домашнее поражение кряду с учетом всех турниров. И такое случалось в истории «Барселоны» трижды в ее истории - но каждый раз это имело место при Луи ван Гаале, в период с 1997 по 1999 год.

Следить за событиями матча между «Барселоной» и «Райо Вальекано» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.