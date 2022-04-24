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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» может проиграть три домашних матча подряд впервые почти за 25 лет

24 Апреля 2022 • 22:42 Комментировать
Барселона
0:1
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.00
2-й тайм

Сегодня «Барселоне» может покориться очень неприятное достижение со знаком «минус».

Каталонцы потерпели поражения в двух предыдущих домашних встречах (2:3 против немецкого «Айнтрахта» в Лиге Европы и 0:1 против «Кадиса» в Ла Лиге). Сегодня команда принимает на своём поле «Райо Вальекано» – и гости открыли счёт уже на седьмой минуте встречи.

По данным Opta, «Барселона» лишь однажды в истории проигрывала три матча кряду в родных стенах. Это случилось между сезонами 1997/98 и 1998/99, когда командой руководил голландец Луи ван Гал.

Напомним, что «Барселона» продолжает борьбу за попадание в лигачемпионскую четвёрку с «Севильей» и «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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Идет 62 минута Барселона 0:1 Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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