«Барселона» может проиграть три домашних матча подряд впервые почти за 25 лет

Сегодня «Барселоне» может покориться очень неприятное достижение со знаком «минус».

Каталонцы потерпели поражения в двух предыдущих домашних встречах (2:3 против немецкого «Айнтрахта» в Лиге Европы и 0:1 против «Кадиса» в Ла Лиге). Сегодня команда принимает на своём поле «Райо Вальекано» – и гости открыли счёт уже на седьмой минуте встречи.

По данным Opta, «Барселона» лишь однажды в истории проигрывала три матча кряду в родных стенах. Это случилось между сезонами 1997/98 и 1998/99, когда командой руководил голландец Луи ван Гал.

Напомним, что «Барселона» продолжает борьбу за попадание в лигачемпионскую четвёрку с «Севильей» и «Атлетико».