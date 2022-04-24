«Райо Вальекано» может стать первым новичком Примеры в 21-м веке, который выиграл оба матча у «Барселоны»

В отложенном матче 21-го тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» сразится в домашнем поединке с «Райо Вальекано». В первом круге, когда «Барселоной» еще руководил Рональд Куман, «Райо» выиграл на своем поле с минимальным преимуществом. Если «Вальекас» повторят свой успех, то станут первым новичком Примеры в 21-м веке, который дважды обыграл «Барселону» в сезон выхода в Примеру.

Доселе в истории чемпионата Испании такое случалось три раза, а в последний раз - в сезоне 1997/1998, когда вышедшая в высшую лигу испанского футбола «Саламанка» дважды переиграла каталонцев, причем оба раза забивая по четыре гола - 4:3 и 4:1.

На всякий случай - в последний раз «Вальекано» выигрывал на «Камп Ноу» в 2000 году, то есть очень давно.

Матч между «Барселоной» и «Райо Вальекано» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.