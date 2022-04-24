«Барселона» анонсировала стартовый состав на перенесенный матч Примеры с «Райо Вальекано»

В отложенном матче 21-го тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» сразится в домашнем матче с «Райо Вальекано». Следует заметить, что домашние матчи для «Барселоны» в последнее время не складываются - сперва было поражение от «Айнтрахта», затем от «Кадиса». С другой стороны - в последний раз «Вальекано» выигрывал на «Камп Ноу» в 2000 году, то есть очень давно. Накануне матча наставник «Барселоны» Хави Эрнандес огласил стартовый состав.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Дембеле, Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Обамеянг, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Райо Вальекано» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.