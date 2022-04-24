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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» анонсировала стартовый состав на перенесенный матч Примеры с «Райо Вальекано»

24 Апреля 2022 • 20:55 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.00
Через 0 ч. 14 мин.

В отложенном матче 21-го тура испанского чемпионата Ла Лиги каталонская «Барселона» сразится в домашнем матче с «Райо Вальекано». Следует заметить, что домашние матчи для «Барселоны» в последнее время не складываются - сперва было поражение от «Айнтрахта», затем от «Кадиса». С другой стороны - в последний раз «Вальекано» выигрывал на «Камп Ноу» в 2000 году, то есть очень давно. Накануне матча наставник «Барселоны» Хави Эрнандес огласил стартовый состав.

«Барселона»: тер Штеген, Дест, Араухо, Бускетс, Дембеле, Альба, Ферран Торрес, Френки де Йонг, Эрик Гарсия, Обамеянг, Гави.

Матч между «Барселоной» и «Райо Вальекано» начнется в 22 часа по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Райо Вальекано
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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24.04  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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