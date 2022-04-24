Хави: «Барселона» будет бороться за титулы в следующем сезоне

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес в разговоре с журналистами выразил надежду на то, что каталонская команда в следующем сезоне сможет выиграть трофеи.

Хави заявил, что нужно набраться терпения, так как уже в следующем сезоне каталонский клуб сможет бороться за титулы. Испанский специалист отметил, что летом «Барселоне» нужно прилично усилить состав, чтобы в следующем сезоне у команды не было проблем с недобором качественных футболистов.

Напомним, что на данный момент «сине-гранатовые» под шефством Хави занимают вторую строчку в турнирной таблице испанского чемпионата.