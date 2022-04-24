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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер сборной Уэльса заступился за Бэйла

24 Апреля 2022 • 10:15 Комментировать

Наставник валлийского сборной Роб Пэйдж неприятно удивлён тому, что полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла так сильно критикуют в Испании.

Пэйдж в разговоре с журналистами заявил, что он потрясен тем, как жёстко критикуют валлийского футболиста в Испании. Тренер отметил, что когда он прочитал, что Гарета называют чуть ли не паразитом, то у него от злости просто закипела кровь, ведь Бэйл точно не заслужил к себе такого неуважительного отношения.

Напомним, что в этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате пять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Роб Пэйдж
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