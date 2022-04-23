Хави признал, что «Барселона» в текущем сезоне уже не выиграет чемпионат Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави поменял риторику относительно о шансах на чемпионство его команды.

В преддверии перенесенного матча 21-го тура Ла Лиги против «Райо Вальекано» Хави заявил, что на кону стоит очень много. «Барса» борется за возможность выступать в Лиге чемпионов в следующем сезоне. А именно, каталонский клуб поставил задачу финишировать минимум на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Давайте будем реалистами, выиграть Ла Лигу уже почти невозможно», — цитирует Хави Marca.

Перенесенный матч 24-го тура чемпионата Испании «Барселона» - «Район Валеькано» пройдет 24 апреля на «Камп Ноу». Начало – в 22:00 мск.

«Сине-гранатовые» имеют в активе 63 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет 15 очков.