«Сюрприз без сюрприза» - Хави обнародовал заявку «Барселоны» на матч с «Райо Вальекано»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес обнародовал заявку клуба на матч с «Райо Вальекано», который состоится в воскресенье в рамках 34-го тура испанской Ла Лиги. Предыдущий матч с «Реал Сосьедадом» получился не очень простым для подопечных Хави, сразу трое игроков получили травмы по ходу игры.

Поэтому полное отсутствие перемен в заявочном листе стало сюрпризом - это тот самый случай, когда удивляют не замены, а их отсутствие. На матч с «Райо» Хави заявил тех же самых игроков, что и на игру с «Реал Сосьедадом». Впрочем, возможно, наставник «Барселоны» предложит новую стартовую конфигурацию состава.