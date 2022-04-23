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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави признал, что «Барселоне» сложно без Месси

23 Апреля 2022 • 21:35 Комментировать
Барселона
...
Райо Вальекано
1.30 5.40 10.50
24.04 22:00

В прошлом году нападающий Лионель Месси покинул свой родной клуб, и «Барселона» переживает очевидные перемены без него. Наставник каталонского клуба Хави Эрнандес признал, что уход Месси ослабил команду, хотя он и принял ее уже после того, как Месси, с которым он немало лет провел на поле, покинул клуб и отправился в Париж.

- Эра после Месси сама по себе сложная, но мы выигрывали важные матчи. С титулами не все так просто, если кто-то ждал, что мы начнем побеждать в чемпионатах. Надо быть реалистами, после ухода Месси мы оказались в непростой ситуации, - цитирует Хави издание El Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Хави Эрнандес
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БАРСЕЛОНА РАЙО ВАЛЬЕКАНО
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24.04  22:00 Барселона ... Райо Вальекано 1.27 6.20 11.00
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