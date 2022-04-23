Хави признал, что «Барселоне» сложно без Месси

В прошлом году нападающий Лионель Месси покинул свой родной клуб, и «Барселона» переживает очевидные перемены без него. Наставник каталонского клуба Хави Эрнандес признал, что уход Месси ослабил команду, хотя он и принял ее уже после того, как Месси, с которым он немало лет провел на поле, покинул клуб и отправился в Париж.

- Эра после Месси сама по себе сложная, но мы выигрывали важные матчи. С титулами не все так просто, если кто-то ждал, что мы начнем побеждать в чемпионатах. Надо быть реалистами, после ухода Месси мы оказались в непростой ситуации, - цитирует Хави издание El Mundo Deportivo.