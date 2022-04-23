Араухо и Алвес готовы сыграть с «Райо Вальекано»

Защитники каталонской «Барселоны» Рональд Араухо и Дани Алвес оправились после повреждений и готовы помочь своей команде в ближайшем туре чемпионата Испании против «Райо Вальекано».

Напомним, что Рональд Араухо и Дани Алвес были заменены во время матча против «Реал Сосьедада». После этого у болельщиков «сине-гранатовых» стали возникать сомнения по поводу участия футболистов в следующей игре команды против «Райо Вальекано», однако главный тренер Хави заявил, что Араухо и Алвес готовы появится на поле.

Если «Барселона» проиграет в матче с «Райо Вальекано», то мадридский «Реал» практически гарантирует себе победу в чемпионате.