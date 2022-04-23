Хави считает Дембеле лидером «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави хочет, чтобы нападающий Усман Дембеле продлил контракт с каталонским клубом, сообщает Sky Sports.

По информации источника, испанский наставник считает француза лидером команды, поэтому попросил президента клуба Жоана Лапорту продлить контракт с футболистом. Отмечается, что руководство «сине-гранатовых» обсудит этот вопрос с представителями Дембеле в мае. Сам игрок готов остаться в Каталонии.

Контракт 24-летнего вингера с «Барселоной» истекает летом нынешнего года. В текущем сезоне Дембеле провёл 27 матчей во всех турнирах, забив в них два мяча и отдав 11 результативных передач.