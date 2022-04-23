Роберто не спешит ставить подпись под новым контрактом с «Барселоной»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Роберто хочет обдумать предложение каталонского клуба о продлении контракта, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, руководство «сине-гранатовых» сделало предложение своему воспитаннику о продлении соглашения, которое истекает летом нынешнего года. Однако сам футболист взял паузу для того, чтобы обсудить детали нового контракта со своими агентами.

В текущем сезоне 30-летний полузащитник провёл за каталонцев 12 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 7 миллионов евро.