«Барселона» хочет вернуть своего воспитанника

Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо интересен «Барселоне», сообщает Fichajes.

По информации источника, у «сине-гранатовых» сейчас нет средств на осуществление данного трансфера, но сам игрок хотел-бы присоединиться к каталонскому клубу, воспитанником которого он является.

Ольмо перешёл в «Лейпциг» в 2020 году из «Динамо Загреб» за €22 млн Его контракт рассчитан до 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний испанец провёл за «быков» 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Цена игрока на Transfermarkt составляет €45 млн.