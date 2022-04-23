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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стал известен новый клуб Рюдигера

23 Апреля 2022 • 09:17 Комментировать (1)

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер летом присоединится к мадридскому «Реалу», сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Рюдигеру предложен четырёхлетний контракт на €11 млн в год, с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, защитник «Челси» летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне 29-летний немец провёл за «аристократов» 47 матчей во всех турнирах, забил пять мяче и отдал четыре результативные передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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