Стал известен новый клуб Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер летом присоединится к мадридскому «Реалу», сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, переговоры находятся на финальной стадии. Рюдигеру предложен четырёхлетний контракт на €11 млн в год, с возможностью продления ещё на один сезон.

Напомним, защитник «Челси» летом станет свободным агентом.

В текущем сезоне 29-летний немец провёл за «аристократов» 47 матчей во всех турнирах, забил пять мяче и отдал четыре результативные передачи. Цена игрока на Transfermarkt составляет €35 млн.