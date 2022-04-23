Модрич договорился о новом контракте с «Реалом»

Опытнейший хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с мадридской командой о новом контракте.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, 36-летний хорватский футболист в ближайшее время подпишет новый контракт с «королевским клубом». Новое соглашение будет рассчитано до лета 2023 года. Стоит отметить, что сам Модрич очень хочет остаться в «Реале».

Напомним, что в этом сезоне Лука Модрич провёл в испанском чемпионате 24 встречи, в которых отметился двумя забитыми мячами и пятью ассистами.