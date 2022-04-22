Бускетс вошёл в топ-3 по количеству матчей за «Барселону»

В прошедшем матче против «Реала Сосьедад» Серхио Бускетс вышел на поле в футболке «Барселоны» 675-й раз.

В 33-м туре Ла Лиги Серхио Бускетс вышел в основном составе «Барселоны» в игре против «Реала Сосьедад», это появление стало 675-м матчем с учетом всех турниров за «каталонцев», сообщает Yahoo Sports. По этому показателю он обошел Андреса Иньесту (674) и вошел в топ-3 за всю историю клуба по количеству сыгранных матчей. Впереди остались только Хави (767) и Лионель Месси (778).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 63 очка в 32-х матчах.