Анчелотти хочет подписать Рюдигера

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти понемногу думает о строительстве команды на следующий сезон. Одним из его главных пожеланий является Антонио Рюдигер.

В течение нескольких месяцев мадридский клуб следил за выступлениями немца в «Челси», но высокие требования игрока и его агентов уничтожили любую возможность его подписания. Теперь после нового предложения, сделанного «Реалом», ситуация изменилась. Рюдигер может стать одним из возможных подписаний на следующий сезон, сообщает Marca. Отметим, что в конце июня этого года у Антонио заканчивается контракт с «Челси».

В нынешнем сезоне немец принял участие в 47-ми матчах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.