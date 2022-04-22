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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти хочет подписать Рюдигера

22 Апреля 2022 • 13:24 Комментировать

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти понемногу думает о строительстве команды на следующий сезон. Одним из его главных пожеланий является Антонио Рюдигер.

В течение нескольких месяцев мадридский клуб следил за выступлениями немца в «Челси», но высокие требования игрока и его агентов уничтожили любую возможность его подписания. Теперь после нового предложения, сделанного «Реалом», ситуация изменилась. Рюдигер может стать одним из возможных подписаний на следующий сезон, сообщает Marca. Отметим, что в конце июня этого года у Антонио заканчивается контракт с «Челси».

В нынешнем сезоне немец принял участие в 47-ми матчах, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Ла Лига Анчелотти Рюдигер
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