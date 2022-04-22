Мбаппе запросил у «Реала» дополнительные 100 млн евро

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе запросил у мадридского «Реала на 100 миллионов евро больше, чем было согласовано изначально.

По информации COPE, 23-летний французский футболист запросил у мадридской команды на 100 миллионов евро больше, чем было обговорено изначально. Боссы «Реала» отказали Мбаппе, что увеличивает шансы «ПСЖ» подписать со звёздным игроком новое соглашение.

Напомним, что в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге 30 матчей, в которых отметился 22 забитыми мячами и 14 ассистами.