«Реал» хочет продлить контракт со своим защитником

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сливочные» уже подготовили своё предложение по новому контракту. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Отмечается, что на продление контракта с бразильцем никак не повлияет потенциальное подписание защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

В текущем сезоне Милитао провёл за мадридский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 2025 года.