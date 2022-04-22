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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет продлить контракт со своим защитником

22 Апреля 2022 • 11:31 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао продлит контракт с клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сливочные» уже подготовили своё предложение по новому контракту. Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшие недели.

Отмечается, что на продление контракта с бразильцем никак не повлияет потенциальное подписание защитника «Челси» Антонио Рюдигера.

В текущем сезоне Милитао провёл за мадридский клуб 44 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи. Действующий контракт 24-летнего футболиста рассчитан до 2025 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдер Милитао
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