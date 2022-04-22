«Барселона» хочет подписать полузащитника «Валенсии»

Испанский полузащитник «Валенсии» Карлос Солер может этим летом сменить клубную прописку и перебраться в «Барселону».

По информации Diario Sport, каталонская команда хочет подписать 25-летнего испанского футболиста уже этим летом, но, если договориться с «Валенсией» не удастся, то «сине-гранатовые» готовы подождать до следующего лета. Тогда Солер станет свободным агентом и сможет перейти в «Барселону» бесплатно.

Напомним, что в этом сезоне Карлос Солер провёл в испанской лиге 27 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал пять ассистов.