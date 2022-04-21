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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Райо Вальекано» благодаря голу Гвардиолы выиграл впервые в 2022 году

21 Апреля 2022 • 23:12 Комментировать
Эспаньол
0:1
Райо Вальекано
окончен

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» съездил в гости к «Эспаньолу» и выиграл там с минимальным счетом благодаря голу Серхи Гвардиолы незадолго до перерыва. Столичным футболистам удалось удержать победный счет до конца матча и они смогли отпраздновать победу - первую победу в 2022 календарном году, которая прервала серию из 14 матчей, в которых «Райо» не мог победить.

В последний раз «Райо Вальекано» побеждал 18 декабря прошлого года, забив два мяча в ворота «Алавеса» - любопытно, но первый, победный, также забил именно однофамилец знаменитого каталонского наставника, Серхи Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Райо Вальекано
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окончен Эспаньол 0:1 Райо Вальекано 2.45 3.10 3.10
окончен Леванте 2:3 Севилья 3.40 3.40 2.18
окончен Кадис 2:3 Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
Идет 59 минута Реал Сосьедад 0:1 Барселона 3.60 3.70 2.04
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