«Райо Вальекано» благодаря голу Гвардиолы выиграл впервые в 2022 году

В матче 33-го тура испанской Ла Лиги «Райо Вальекано» съездил в гости к «Эспаньолу» и выиграл там с минимальным счетом благодаря голу Серхи Гвардиолы незадолго до перерыва. Столичным футболистам удалось удержать победный счет до конца матча и они смогли отпраздновать победу - первую победу в 2022 календарном году, которая прервала серию из 14 матчей, в которых «Райо» не мог победить.

В последний раз «Райо Вальекано» побеждал 18 декабря прошлого года, забив два мяча в ворота «Алавеса» - любопытно, но первый, победный, также забил именно однофамилец знаменитого каталонского наставника, Серхи Гвардиола.