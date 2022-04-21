«Севилья» была сильнее «Леванте» в голевой перестрелке

В чемпионате Испании обостряется борьба за второе место. В 33-м туре «Севилья» гостила у «Леванте» и не без труда переиграла аутсайдера. Хесус Корона и Луис Моралес обменивались голами и ударами с 11-метровой отметки соответственно, при этом форвард «Леванте» запорол вторую попытку. В концовке команды обменялись голами - 3:2 в пользу «Севильи», которая вышла на чистое второе место.
В параллельном поединке «Райо Вальекано» обыграл конкурентов из «Эспаньола» (1:0). Гол на счету Серхи Гвардиолы.
Протокол игры
|14'Корона Хесус (0:1)
|(1:1) Моралес Луис22'
|27'Корона Хесус (1:2)
|82'Кунде Жюль (1:3)
|(2:3) Сольдадо Роберто88'
Карденас Дани•Мирамон Хорхе 77' (Сараччи Марсело ( 77') •Робер Пьер•Постиго Серхио 40' (Дуарте Оскар ( 40') •Везу Рубен 76' (Кантеро Алехандро ( 76') •Сон•Пепелу • 57'Радоя Неманья•Мелеро Гонсало 66' (Барди Энис ( 66') •Гомес Даниэль 76' (Сольдадо Роберто ( 76') •Моралес Луис
Буну Яссин•Навас Хесус 22' 55' (Дилейни Томас ( 55') •Кунде Жюль•Карлос Диего Сантос•Акунья Маркос 71' 85' (Аугустинссон Людвиг ( 85') •Хордан Хоан 4' 55' (Монтьель Гонсало ( 55' ) • 63'Ракитич Иван•Гомес Алехандро 72' (Торрес Оливер ( 72') •Окампос Лукас•Эн-Несири Юссеф 72' (Мир Рафа ( 72') •Корона Хесус
21 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Протокол игры
|42' Гвардиола Серхи (0:1)
Лопес Диего • Видаль Алеш 86' 87' ( Лэй У ( 87') • Калеро Фернандо • Кабрера Леандро • 90'Педроса Адриа • Эррера Янгель 79' ( Ману Морланес ( 79') • Баре Кейди 46' ( Эмбарба Адриан ( 46' ) • 50'Дардер Серхи • Де Вильена Тонни 65' ( Рибаудо Нико ( 65') • Рауль де Томас • Пуадо Хавьер 80' ( Морон Лоренцо ( 80')
Запасные: Давид Лопес • Мелендо Оскар • Димата Ландри • Мерида Фран • Льямбрич Мигель • Серхи Гомес • Ойер Оласабаль
Димитриевски Столе • Эрнандес Марио • 46'Мараш Никола • Катена Алехандро • Гарсия Франсиско III • 76'Валентин Оскар • Комесанья Санти 57' 74' ( Лопес Унаи ( 74') • Паласон Иси • Трехо Оскар 40' 65' ( Сисс Пате ( 65') • Гарсия Альваро III • Гвардиола Серхи
Запасные: Силла Мамаду • Бебе Тьягу • Зидан Люка • Кевин Родригес • Суарес Марио • Нтекья Ранди • Фалькао Радамель
21 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).