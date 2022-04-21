«Севилья» была сильнее «Леванте» в голевой перестрелке

В чемпионате Испании обостряется борьба за второе место. В 33-м туре «Севилья» гостила у «Леванте» и не без труда переиграла аутсайдера. Хесус Корона и Луис Моралес обменивались голами и ударами с 11-метровой отметки соответственно, при этом форвард «Леванте» запорол вторую попытку. В концовке команды обменялись голами - 3:2 в пользу «Севильи», которая вышла на чистое второе место.

В параллельном поединке «Райо Вальекано» обыграл конкурентов из «Эспаньола» (1:0). Гол на счету Серхи Гвардиолы.

Протокол игры