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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» была сильнее «Леванте» в голевой перестрелке

21 Апреля 2022 • 22:00 Комментировать
Леванте
2:3
Севилья
окончен

В чемпионате Испании обостряется борьба за второе место. В 33-м туре «Севилья» гостила у «Леванте» и не без труда переиграла аутсайдера. Хесус Корона и Луис Моралес обменивались голами и ударами с 11-метровой отметки соответственно, при этом форвард «Леванте» запорол вторую попытку. В концовке команды обменялись голами - 3:2 в пользу «Севильи», которая вышла на чистое второе место.

В параллельном поединке «Райо Вальекано» обыграл конкурентов из «Эспаньола» (1:0). Гол на счету Серхи Гвардиолы.

Протокол игры

 
Леванте 2:3Севилья
  14'Корона Хесус (0:1)
(1:1) Моралес Луис22'   
  27'Корона Хесус (1:2)
  82'Кунде Жюль (1:3)
(2:3) Сольдадо Роберто88'   
Карденас ДаниМирамон Хорхе  77' (Сараччи Марсело (  77') Робер ПьерПостиго Серхио  40' (Дуарте Оскар (  40') Везу Рубен  76' (Кантеро Алехандро (  76') СонПепелу   57'Радоя НеманьяМелеро Гонсало  66' (Барди Энис (  66') Гомес Даниэль  76' (Сольдадо Роберто (  76') Моралес Луис
Запасные: Пубиль МаркМалса МикаэльВукчевич НиколаКоке Хорхе IIАйтор ФернандесФранкеза ЭнрикКуньят Пабло
Буну ЯссинНавас Хесус   22'  55' (Дилейни Томас (  55') Кунде ЖюльКарлос Диего СантосАкунья Маркос   71'  85' (Аугустинссон Людвиг (  85') Хордан Хоан   4'  55' (Монтьель Гонсало (  55'   63') Ракитич ИванГомес Алехандро  72' (Торрес Оливер (  72') Окампос ЛукасЭн-Несири Юссеф  72' (Мир Рафа (  72') Корона Хесус
Запасные: Ромеро ИванДмитрович МаркоЛамела ЭрикСалас КикеГудель НеманьяМунир Эль-ХаддадиДиас Хавьер
21 апреля. Стадион "Сьюдад де Валенсия" (Валенсия).
Протокол игры 
Эспаньол 0:1Райо Вальекано
  42' Гвардиола Серхи (0:1)
Лопес Диего  Видаль Алеш   86'   87' (Лэй У (   87' Калеро Фернандо  Кабрера Леандро   90'  Педроса Адриа  Эррера Янгель   79' (Ману Морланес (   79' Баре Кейди   46' (Эмбарба Адриан (   46'   50' Дардер Серхи  Де Вильена Тонни   65' (Рибаудо Нико (   65' Рауль де Томас  Пуадо Хавьер   80' (Морон Лоренцо (   80')
Запасные: Давид Лопес  Мелендо Оскар  Димата Ландри  Мерида Фран  Льямбрич Мигель  Серхи Гомес  Ойер Оласабаль
Димитриевски Столе  Эрнандес Марио   46'  Мараш Никола  Катена Алехандро  Гарсия Франсиско III   76'  Валентин Оскар  Комесанья Санти   57'   74' (Лопес Унаи (   74' Паласон Иси  Трехо Оскар   40'   65' (Сисс Пате (   65' Гарсия Альваро III  Гвардиола Серхи
Запасные: Силла Мамаду  Бебе Тьягу  Зидан Люка  Кевин Родригес  Суарес Марио  Нтекья Ранди  Фалькао Радамель
 21 апреля. Стадион "Корнелья-Эль Прат" (Барселона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Севилья Леванте Райо Вальекано
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окончен Эспаньол 0:1 Райо Вальекано 2.45 3.10 3.10
окончен Леванте 2:3 Севилья 3.40 3.40 2.18
окончен Кадис 2:3 Атлетик Б 3.95 3.40 2.03
Идет 63 минута Реал Сосьедад 0:1 Барселона 3.60 3.70 2.04
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