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«Реал» обозначил ключевую трансферную цель для усиления полузащиты

21 Апреля 2022 • 11:15 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем стал одной из ключевых целей мадридского «Реала» в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.

По информации источника, «сливочные» готовы инвестировать значительные средства в приобретение молодого игрока. Боссы мадридского клуба считают этот трансфер долгосрочным вложением в своё настоящее и будущее.

Беллингем перешёл в «Боруссию» в 2020 году из английского «Бирмингема» за €25 млн. Сейчас цена игрока на сайте Transfermarkt оценивается в €75 млн. Контракт игрока со «шмелями» рассчитан до 2025 года.

В текущем сезоне 18-летний англичанин провёл за немецкий клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал 13 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Беллингем
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