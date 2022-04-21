Гнабри может переехать в Испанию

Нападающий «Баварии» Серж Гнабри может перейти в мадридский «Реал», сообщает Sport.

По информации источника, переговоры по новому контракту между игроком и немецким грандом сорвались, так что «мюнхенцы» не будут против продать футболиста. Действующий контракт вингера рассчитан до лета 2023 года.

Гнабри перешёл в «Баварию» в 2017 году из «Вердера» за €8 млн. Сейчас игрок оценивается сайтом Transfermarkt в €70 млн.

В текущем сезоне 26-летний немец провёл за «рекордмайстер» 41 матч во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 10 результативных передач.