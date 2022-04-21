Асенсио может остаться в «Реале»

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио может продлить контракт с клубом, сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, «сливочные» предложили Асенсио контракт до 2026 года с зарплатой €7 млн в год, но переговоры пока продолжаются. Действующий контракт игрока рассчитан до 2023 года.

Асенсио перешёл в «Реал» в 2015 году из «Мальорки» за €3,9 млн. Сейчас на сайте Transfermarkt нападающий оценивается в €40 млн.

В текущем сезоне 26-летний испанец провёл за клуб 37 матчей во вех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал одну голевую передачу.