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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» надеется, что Рюдигер снизит требования по зарплате

20 Апреля 2022 • 13:02 Комментировать

Руководители мадридского «Реала» очень хотят летом заполучить в свои ряды немецкого защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

По информации издания Marca, представители мадридской команды хотели бы подписать контракт с 29-летним немецким футболистом, но только в том случае, если Антонио всё же снизит свои требования по зарплате. Стоит отметить, что сам немец был бы не против перебраться в «Реал».

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Антонио Рюдигер
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