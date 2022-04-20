«Реал» надеется, что Рюдигер снизит требования по зарплате

Руководители мадридского «Реала» очень хотят летом заполучить в свои ряды немецкого защитника лондонского «Челси» Антонио Рюдигера.

По информации издания Marca, представители мадридской команды хотели бы подписать контракт с 29-летним немецким футболистом, но только в том случае, если Антонио всё же снизит свои требования по зарплате. Стоит отметить, что сам немец был бы не против перебраться в «Реал».

В этом сезоне Антонио Рюдигер провёл в английском чемпионате 28 матчей, в которых забил три мяча.