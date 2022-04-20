«Реал» продлит контракт с одним из своих лидеров

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор продлит контракт с мадридским клубом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «сливочные» предложат молодому игроку контракт до 2027 года. Нынешнее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года.

Винисиус перешёл в «Реал» в 2018 году из «Фламенго» за €45 млн. Сейчас 21-летний бразилец оценивается сайтом Transfermarkt в €100 млн.

В текущем сезоне молодой нападающий провёл за «Реал» 44 матча во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и отдал 17 голевых передач.