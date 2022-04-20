Анчелотти: Задача «Реала» очень простая

Итальянский наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался по поводу задач мадридской команды на ближайшие матчи.

Анчелотти сказал, что задача у «королевского клуба» очень простая. Карло отметил, что «Реалу» нужно набрать три очка в матчах с «Осасуной», «Эспаньолом» и, возможно, с «Атлетико», чего должно хватить для досрочного чемпионства. Итальянец добавил, что тут не нужно быть математиком.

Напомним, что на данный момент «Реал» лидирует в испанской лиге и на 15 очков опережает ближайшего преследователя.