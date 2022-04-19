Сборная Бразилии ведёт переговоры с новым тренером

В сборной Бразилии продолжается активная работа по поиску нового главного тренера для команды.

Контракт нынешнего рулевого «селесао» Тите истекает в конце 2022 года – сразу по окончании Чемпионата мира в Катаре. В связи с этим федерация футбола Бразилии ищет потенциального преемника на роль главного тренера.

Согласно сведениям Tuttomercatoweb, руководители уже начали переговоры с Мануэлем Пеллегрини, ныне возглавляющим «Бетис». Контракт 68-летнего чилийского специалиста с испанским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому бразильцам придётся заплатить порядка 5 млн евро, чтобы провернуть сделку.

Мануэль Пеллегрини известен по работе в испанских «Вильярреале» и «Реале», а также в английских «Манчестер Сити» и «Вест Хэме».