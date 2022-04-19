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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сборная Бразилии ведёт переговоры с новым тренером

19 Апреля 2022 • 23:28 Комментировать
Бетис
...
Валенсия
2.15 3.40 3.40
23.04 23:00

В сборной Бразилии продолжается активная работа по поиску нового главного тренера для команды.

Контракт нынешнего рулевого «селесао» Тите истекает в конце 2022 года – сразу по окончании Чемпионата мира в Катаре. В связи с этим федерация футбола Бразилии ищет потенциального преемника на роль главного тренера.

Согласно сведениям Tuttomercatoweb, руководители уже начали переговоры с Мануэлем Пеллегрини, ныне возглавляющим «Бетис». Контракт 68-летнего чилийского специалиста с испанским клубом рассчитан до 2025 года, поэтому бразильцам придётся заплатить порядка 5 млн евро, чтобы провернуть сделку.

Мануэль Пеллегрини известен по работе в испанских «Вильярреале» и «Реале», а также в английских «Манчестер Сити» и «Вест Хэме».

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Сборная Бразилии Мануэль Пеллегрини
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БЕТИС ВАЛЕНСИЯ
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окончен Мальорка 2:1 Алавес 1.95 3.25 4.40
окончен Бетис 0:1 Эльче 1.53 4.20 6.50
окончен Вильярреал 2:0 Валенсия 1.45 4.70 7.20
20.04  20:00 Атлетико М ... Гранада 1.38 4.90 8.80
20.04  21:00 Сельта ... Хетафе 1.94 3.45 4.30
20.04  22:30 Осасуна ... Реал Мадрид 4.80 3.80 1.76
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