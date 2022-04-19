«Севилья» продлила контракт Буну до 2025 года

Марокканский голкипер «Севильи» Яссин Буну останется в команде еще на три года - контракт с ним продлен до 2025 года. Сообщение о новом соглашении с 31-летним голкипером появилось на официальном сайте андалусийского клуба, который в настоящий момент занимает третье место в испанском чемпионате, но в то же время вылетел из своего любимого турнира - Лиги Европы.

В составе своего нынешнего клуба Буну провел в общей сложности 99 матчей, из которых отстоял на ноль более половины - ровно пятьдесят. Следующий матч «Севилья» проведет против «Леванте» 21 апреля, после чего 1 мая сыграет с «Кадисом».