Мончи не исключает выкупа Марсьяля у «МЮ» по окончании сезона

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал ситуацию нападающего Антонио Марсьяля, который на данный момент находится в испанском клубе и был арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Его аренда обошлась дешевле, чем Вы думаете, но сумма трансфера всё равно довольно большая. Речь о 6-7 млн евро».

Также функционер добавил, что сложно проанализировать игру француза и принять решение.

«К сожалению, трудно анализировать игру Марсьяля, когда он был травмирован, а теперь он снова травмировался».

В конце своей речи Мончи ясно дал понять, что «Севилья» обсудит с Марсьялем его будущее, а возможность выкупа никто не исключал, о чем пишет издание Daily Mail.