Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мончи не исключает выкупа Марсьяля у «МЮ» по окончании сезона

19 Апреля 2022 • 16:45 Комментировать

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал ситуацию нападающего Антонио Марсьяля, который на данный момент находится в испанском клубе и был арендован у «Манчестер Юнайтед».

«Его аренда обошлась дешевле, чем Вы думаете, но сумма трансфера всё равно довольно большая. Речь о 6-7 млн евро».

Также функционер добавил, что сложно проанализировать игру француза и принять решение.

«К сожалению, трудно анализировать игру Марсьяля, когда он был травмирован, а теперь он снова травмировался».

В конце своей речи Мончи ясно дал понять, что «Севилья» обсудит с Марсьялем его будущее, а возможность выкупа никто не исключал, о чем пишет издание Daily Mail.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Рамон Мончи Антони Марсьяль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Апреля
17:49 · Испания. Ла Лига
Болельщики «Барселоны»: «Лапорта — лжец!»
17:04 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Тренеров нужно оценивать не только по трофеям»
16:45 · Испания. Ла Лига
Мончи не исключает выкупа Марсьяля у «МЮ» по окончании сезона
16:01 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» заинтересован в Гави
15:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — главный претендент на Асенсио
15:26 · Испания. Ла Лига
Анчелотти о титуле: «Мы очень близки, но ещё не чемпионы»
15:19 · Испания. Ла Лига
Симеоне считает, что Лемар является уникальным футболистом для «Атлетико»
13:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити»
12:17 · Германия. Бундеслига
«Бавария» может продать Левандовски за 40 млн евро
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Реал» готов выложить 70 млн евро за защитника «Челси»
11:40 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет подписать защитника сборной Франции
10:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти оценил работу Переса
10:44 · Испания. Ла Лига
У Хави процентное соотношение побед в «Барселоне» пока хуже, чем у Кумана
10:39 · Испания. Ла Лига
Модрич отказался переходить в катарский клуб
09:32 · Испания. Ла Лига
Тренер «Кадиса»: Было нелегко победить на «Камп Ноу»
Все новости
Рекомендуем