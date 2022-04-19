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«Атлетико» хочет подписать защитника сборной Франции

19 Апреля 2022 • 11:40 Комментировать

Руководители мадридского «Атлетико» хотят летом подписать защитника сборной Франции Вильяма Салиба.

По информации L'Equipe, «матрасники» попробуют летом переманить к себе 21-летнего французского футболиста, который в этом сезоне на правах арендного соглашения выступает за «Марсель. Права на защитника принадлежат лондонскому «Арсеналу». За основную команду «канониров» Салиба не провёл ни одного матча.

В этом сезоне Вильям Салиба провёл во французской лиге в составе «Марселя» 31 встречу. Защитник получил четыре жёлтые карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Арсенал Лондон Вильям Салиба
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