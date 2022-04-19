«Атлетико» хочет подписать защитника сборной Франции

Руководители мадридского «Атлетико» хотят летом подписать защитника сборной Франции Вильяма Салиба.

По информации L'Equipe, «матрасники» попробуют летом переманить к себе 21-летнего французского футболиста, который в этом сезоне на правах арендного соглашения выступает за «Марсель. Права на защитника принадлежат лондонскому «Арсеналу». За основную команду «канониров» Салиба не провёл ни одного матча.

В этом сезоне Вильям Салиба провёл во французской лиге в составе «Марселя» 31 встречу. Защитник получил четыре жёлтые карточки.