У Хави процентное соотношение побед в «Барселоне» пока хуже, чем у Кумана

Наставник «Барселоны» Хави пока демонстрирует не самое выдающееся процентное соотношение побед к поражениям.

Тренер каталонской команды в первых 30 матчах у руля «сине-гранатовых» выиграл 53,33 процента матчей. У Рональда Кумана на этом же отрезке было 58,21 процентов побед. Стоит отметить, что хуже Хави в 21 веке в «Барселоне» работал только Карлес Решак, который в 30 матчах имел лишь 50 процентов побед.

Напомним, что на данный момент футболисты «Барселоны» под шефством Хави занимают третью строчку в испанском чемпионате.