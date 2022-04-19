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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш выбыл до конца сезона

19 Апреля 2022 • 08:29 Комментировать

Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш из-за травмы выбыл из строя до конца сезона.

Как сам 22-летний португальский футболист сообщил в своих социальных сетях, на поле в этом сезоне он больше не выйдет. Напомним, что Фелиш получил повреждение левого бедра в поединке с «Эспаньолом». «Матрасники» же сейчас ведут борьбу за вторую строчку в испанском чемпионате.

В этом сезоне Жоау Фелиш провёл в испанской лиге 24 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ла Лига Жоау Фелиш
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