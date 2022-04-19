Фелиш выбыл до конца сезона

Португальский нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш из-за травмы выбыл из строя до конца сезона.

Как сам 22-летний португальский футболист сообщил в своих социальных сетях, на поле в этом сезоне он больше не выйдет. Напомним, что Фелиш получил повреждение левого бедра в поединке с «Эспаньолом». «Матрасники» же сейчас ведут борьбу за вторую строчку в испанском чемпионате.

В этом сезоне Жоау Фелиш провёл в испанской лиге 24 поединка, в которых отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.