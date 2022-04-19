«Гранада» определилась с новым тренером

Руководители «Гранады» определились со специалистом, который станет новым главным тренером испанской команды.

Как сообщает пресс-служба «Гранады», новым тренером назначен 48-летний специалист Айтор Каранка. Последним местом работы наставника был английский «Бирмингем». Каранка успел поработать в «Мидлсбро» и клубе «Ноттингем Форест». Айтор также входил в тренерский штаб Жозе Моуринью в мадридском «Реале».

Напомним, что «Гранада» на данный момент занимает лишь 17-ю позицию в испанском чемпионате и сражается за выживание.