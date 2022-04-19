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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати недоволен медицинским штабом «Барселоны»

19 Апреля 2022 • 02:56 Комментировать

Анссумане Фати недоволен текущей работой медицинского штаба «Барселоны».

19-летний футболист повредил бицепс левого бедра в январе, с тех пор не выходил на поле. На данный момент парень полностью восстановился и готов к работе. Испанец прекрасно чувствует себя и вскоре должен войти в игру.

Следует отметить, что Фати восстановился консервативным путем, когда специалисты каталонского клуба предложили парню изначально сделать операцию. Таким образом, футболист остался бы без футбола на очень долгий срок.

Ансу наотрез отказался от хирургического вмешательства. После дебюта за основную команду он уже 4 раза ложился под нож. Именно это спасло испанца, который в течение следующих нескольких туров сможет проявить себя на поле.


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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