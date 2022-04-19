«Реалу» нужно набрать 7 очков за 6 туров Ла Лиги для гарантии чемпионства

«Реалу» достаточно набрать 7 баллов за 6 оставшихся туров Примеры, дабы гарантировать чемпионство в турнире.

«Барселона» в последней игре неожиданно зафиксировала поражение от «Кадиса» (0:1). Таким образом, «сине-гранатовые» отстали от «сливочных» на 15 баллов, имея всего лишь 1 матч в запасе.

Как только «Реал» возьмет 7 очков в Ла Лиге, автоматически станет чемпионом.

Если у Мадрида получится взять очки в следующих встречах, Карло Анчелотти может стать первым специалистом в топ-5 лигах Европы, который отпразднует чемпионство.