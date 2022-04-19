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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реалу» нужно набрать 7 очков за 6 туров Ла Лиги для гарантии чемпионства

19 Апреля 2022 • 02:40 Комментировать

«Реалу» достаточно набрать 7 баллов за 6 оставшихся туров Примеры, дабы гарантировать чемпионство в турнире.

«Барселона» в последней игре неожиданно зафиксировала поражение от «Кадиса» (0:1). Таким образом, «сине-гранатовые» отстали от «сливочных»  на 15 баллов, имея всего лишь 1 матч в запасе.

Как только «Реал» возьмет 7 очков в Ла Лиге, автоматически станет чемпионом.

Если у Мадрида получится взять очки в следующих встречах, Карло Анчелотти может стать первым специалистом в топ-5 лигах Европы, который отпразднует чемпионство.


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окончен Барселона 0:1 Кадис 1.27 5.70 12.00
19.04  20:00 Мальорка ... Алавес 2.08 3.45 3.70
19.04  22:00 Бетис ... Эльче 1.50 4.50 6.60
19.04  22:30 Вильярреал ... Валенсия 1.58 4.20 6.00
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