Фабрицио Романо: «Левандовски знает, что «Барселона» хочет оформить его трансфер»

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо продолжает удивлять футбольную общественность.

На этот раз журналист сообщил о том, что Левандовски уведомили об интересе «Барселоны». На трансфере настаивает сам Хави, который хочет сделать поляка центральной частью проекта на следующие несколько сезонов.

Агент Пини Захави пытается провернуть сделку, но «Бавария» потребует около 60 – 65 млн евро за переход, что усложняет любые переговоры.

Сам Левандовски недоволен Нагельсманном и смотрит в сторону Каталонии.